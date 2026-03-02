Пьяный мужчина избил посетительницу российского кафе стеклянной бутылкой и кальяном

В Рязанской области пьяный 56-летний мужчина избил 38-летнюю посетительницу кафе. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в кафе у трассы рядом с селом Казачья Слобода Шацкого района. Женщина сообщила в полицию, что пьяный посетитель пристает к отдыхающим там людям.

Прибывшие на место сотрудники выяснили, что житель соседнего региона напал на другую посетительницу заведения и избил ее стеклянной бутылкой и колбой от кальяна. В результате случившегося женщина получила травмы головы. Правоохранители задержали дебошира.

Отмечается, что до этого мужчина уже был судим за хулиганство. В его отношении возбуждено новое уголовное дело, теперь нападавшему грозит до семи лет лишения свободы.

