Захарова связала атаку на офис РТ в Иране с «бесчинствами Запада»

Захарова в связи с уроном офису RT в Иране призвала защитников СМИ проснуться

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала организации по защите журналистов «проснуться» и сделать хоть какие-то заявления в связи повреждением офиса телеканала RT в Иране в результате ударов США и Израиля по стране. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она задалась вопросом, почему Запад, который так дорожит свободой слова, пренебрегает обеспечением безопасности представителей СМИ.

Дипломат добавила, что в последние годы систематически убивают журналистов в тех точках мира, где Запад и его вассалы творят бесчинства

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

