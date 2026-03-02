Размер шрифта
Защитник «Сочи» отказывается возвращаться в Россию из-за БПЛА

ФК «Сочи»

Защитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» Яхья Аттият-Аллах отказывается возвращаться в Россию из-за атак дронов. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

Согласно опубликованной информации, марокканский футболист попросил руководство клуба расторгнуть контракт по обоюдному согласию после переноса матча со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ, опасаясь за свою безопасность.

Аттият-Аллах не присоединился к команде в конце января, как это было запланировано. Он параллельно искал другие варианты и вел переговоры с «Раджой» из Касабланки, однако сделка сорвалась.

Матч 19-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» на стадионе «Фишт» проходит в минуты написания новости, «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры, красно-белые ведут со счетом 1:0. Изначально встреча должна была состояться на день раньше — 1 марта, однако сначала было изменено время игры, а после и вовсе состоялся перенос на другой день. Причиной этому стала воздушная тревога, объявленная в Сочи из-за угрозы атаки БПЛА.

Ранее Вячеслав Колосков осудил перенос матча РПЛ «Сочи» — «Спартак».

 
