Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара

Путин обсудил по телефону с эмиром Катара острый кризис на Ближнем Востоке
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом аль Тани. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Основное внимание уделено острому кризису на Ближнем Востоке, вызванному американо-израильской агрессией против Ирана», — сказано в сообщении.

До этого Путин обсудил эскалацию с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона находится в постоянном контакте с руководством Ирана и других государств, затронутых конфликтом.

Ранее востоковед оценил вероятность венесуэльского сценария в Иране.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!