Путин обсудил по телефону с эмиром Катара острый кризис на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом аль Тани. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Основное внимание уделено острому кризису на Ближнем Востоке, вызванному американо-израильской агрессией против Ирана», — сказано в сообщении.

До этого Путин обсудил эскалацию с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона находится в постоянном контакте с руководством Ирана и других государств, затронутых конфликтом.

