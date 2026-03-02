Шестеро спортсменов и 18 медалей: что ждет россиян на Паралимпиаде

Несколько дней остается до старта Паралимпийских игр в Италии. Впервые за долгое время российские спортсмены примут в них участие с национальным флагом и гимном. Несмотря на то, что на соревнования поедут всего шестеро атлетов из нашей страны, у них есть высокие шансы на медали. «Газета.Ru» — о том, как складывался их путь на Игры.

Россиян пустили на Игры, но... не совсем

С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК). Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства ПКР, а также против продления частичной приостановки его членства. Соответственно, на предстоящих Паралимпийских играх российские атлеты должны были выступать с флагом и гимном.

Однако 23 октября МПК официально объявил о недопуске российских спортсменов к участию. Президент МПК Эндрю Парсонс пояснил, что лично он только рад возвращению россиян, однако финальное решение остается за федерациями по конкретным видам спорта. Таким образом, казалось, что в итоге очередные Игры пройдут без нас: FIS, IBU, World Curling выступили против. А в следж-хоккее — единственном в программе Паралимпиады виде спорта, по которому решения принимает непосредственно МПК, — россияне банально не успевали пройти квалификацию.

«Их игнорировали на Паралимпийских играх с 2016 года или допускали под флагом ПКР. Давайте не забывать, что даже на Олимпиаду наши спортсмены тушкой или чучелчком под нейтральным флагом просачивались. А в Международном паралимпийском комитете поменялся руководитель — и что-то изменилось.

Да, проделана большая работа. Но когда доходит до необходимости принимать конкретные решения, не хватает политической воли ни у Паралимпийского, ни у Олимпийского комитетов. Серьезного желания изменить что-то к лучшему я не вижу. Потому что мир готовится к войне. Это грубо, звучит очень плохо, но никто этого не скрывает», — заявил тогда «Газете.Ru» чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.

Что изменилось

В январе глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что МПК изменил решение по россиянам. У них появился шанс поехать на Игры.

«МПК проинформировал ПКР и все членские организации о том, что в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде ПКР может на общих условиях подавать заявки на получение двухсторонних приглашений»,

— сказал Рожков «Матч ТВ».

Соответственно, осталось в силе и прежнее решение: россияне смогут поехать на Игры в Италию с национальными символами и гимном. Более того, они будут выступать в экипировке с гербом страны и надписью «Россия».

«Я это связываю с торжеством спортивной дипломатии. Мы знаем, какую огромную работу делает министр [спорта] и председатель ОКР Михаил Дегтярев. В Паралимпийском комитете — команда больших профессионалов во главе с Павлом Рожковым. Человек на своем месте, блестяще договаривается, мотается по свету.

Не забывайте: наше паралимпийское движение — мощнейшее средство реабилитации и для военнослужащих, и для обычных людей. Недаром мы говорим, что паралимпийцы — это люди с безграничными возможностями, и организуют процесс как раз такие, как Дегтярев и Рожков, люди неравнодушные. Паралимпийский комитет — большие профессионалы и огромные молодцы», — сказал комментатор, советник министра спорта Дмитрий Губерниев.

Протесты и бойкоты

Решение по российским спортсменам подняло волну негодования в ряде стран. Первыми о себе напомнили украинцы.

«Решение допустить Россию и Белоруссию под национальными символами игнорирует простую истину: эти флаги и гимны представляют режимы, которые ведут агрессию, разрушают города и используют спорт как оружие для пропаганды. Их нельзя отделить от преступлений, совершенных под их флагом. В современной России даже паралимпийский спорт используется для прославления участников войны против Украины », — написал в соцсетях глава украинского МИД Андрей Сибига

Он добавил, что поручил послам в различных странах провести переговоры и убедить союзников присоединиться к бойкоту церемонии открытия Паралимпийских игр из-за участия в ней россиян и белорусов. Идею поддержали в Чехии, Латвии, Эстонии, а затем об аналогичной позиции заявили в Финляндии и Нидерландах. Впрочем, речь идет о том, чтобы в церемонии не принимали участие официальные лица этих стран, спортсменов это не коснется. У атлетов остается прежняя установка: не общаться с россиянами, не жать им руки, не фотографироваться — словом, делать вид, что россиян на Играх нет.

В то же время пророссийскую позицию неожиданно для многих продемонстрировали французы: они не будут бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр. Об этом заявила глава Французского паралимпийского и спортивного комитета Мари-Амели Ле Фюр.

«Мы не будем бойкотировать церемонию открытия — ни спортсмены, ни Паралимпийский комитет. Это является твердой позицией CPSF. Хотя мы не согласны с решением [о допуске россиян], мы решили уважать его, потому что оно было принято демократическим путем»,

— цитирует ее AFP.

На этом фоне на самый дерзкий и отчаянный шаг пошли эстонцы. Они отказались транслировать соревнования с участием россиян. Правда, МПК заявил, что не осведомлен о каких-либо протестах.

«МПК пока не получил официального подтверждения бойкотов церемонии открытия, мы видели только то, что сообщается в СМИ. Мы призываем национальные паралимпийские комитеты присутствовать на церемонии открытия, однако понимаем, что из-за желания результативно выступить на соревнованиях, учитывая, что многие спортсмены будут выступать на следующее утро, они могут не захотеть присутствовать», — отметили в пресс-службе МПК.

Кто поедет на Паралимиаду

Россию на Играх представят шесть человек. В горнолыжном спорте выступят трехкратный чемпион и семикратный призер Паралимпийских Игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина. За медали в лыжных гонках поборются многократный чемпион мира Иван Голубков и призер чемпионата мира Анастасия Багиян (с лидером Сергеем Синякиным). Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер будут соревноваться в парасноуборде.

Делегация малочисленная, совсем без ограничений не обошлось. Россиян не будет в биатлоне и в командных соревнованиях. Тем не менее они смогут побороться за 18 комплектов наград. Только Бугаев и Ворончихина заявлены в пяти дисциплинах. И они, несомненно, являются одними из фаворитов соревнований.

Прогноз «Газеты.Ru»: Бугаев и Ворончихина будут в топ-3 в суперкомбинации и в слаломе.

В лыжных гонках нашу страну представят опытные спортсмены. При этом и для 30-летнего Голубкова, и для 24-летней Багиян предстоящая Паралимпиада станет дебютной. Тем не менее у них за плечами много международных стартов

Прогноз «Газеты.Ru»: Голубков войдет в призеры на дистанциях 10 км и 20 км, Багиян — в спринте и в гонке на 10 км.

Чуть меньше шансов на медали у сноубордистов. Фадеев и Шеббо Монзер являются опытными спортсменами, неоднократно становившимися чемпионами России и выигрывавшими медали на Кубках Европы. Но на Играх будет очень высокая конкуренция.

Прогноз «Газеты.Ru»: оба спортсмена будут в топ-5 в кроссе и слаломе.