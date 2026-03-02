Шестеро спортсменов и 18 медалей: что ждет россиян на Паралимпиаде

Россиян пустили на Игры, но... не совсем
С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК). Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства ПКР, а также против продления частичной приостановки его членства. Соответственно, на предстоящих Паралимпийских играх российские атлеты должны были выступать с флагом и гимном.
«Их игнорировали на Паралимпийских играх с 2016 года или допускали под флагом ПКР. Давайте не забывать, что даже на Олимпиаду наши спортсмены тушкой или чучелчком под нейтральным флагом просачивались. А в Международном паралимпийском комитете поменялся руководитель — и что-то изменилось.
Да, проделана большая работа. Но когда доходит до необходимости принимать конкретные решения, не хватает политической воли ни у Паралимпийского, ни у Олимпийского комитетов. Серьезного желания изменить что-то к лучшему я не вижу. Потому что мир готовится к войне. Это грубо, звучит очень плохо, но никто этого не скрывает», — заявил тогда «Газете.Ru» чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.
Что изменилось
В январе глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что МПК изменил решение по россиянам. У них появился шанс поехать на Игры.
«МПК проинформировал ПКР и все членские организации о том, что в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде ПКР может на общих условиях подавать заявки на получение двухсторонних приглашений»,
— сказал Рожков «Матч ТВ».
Соответственно, осталось в силе и прежнее решение: россияне смогут поехать на Игры в Италию с национальными символами и гимном. Более того, они будут выступать в экипировке с гербом страны и надписью «Россия».
«Я это связываю с торжеством спортивной дипломатии. Мы знаем, какую огромную работу делает министр [спорта] и председатель ОКР Михаил Дегтярев. В Паралимпийском комитете — команда больших профессионалов во главе с Павлом Рожковым. Человек на своем месте, блестяще договаривается, мотается по свету.
Не забывайте: наше паралимпийское движение — мощнейшее средство реабилитации и для военнослужащих, и для обычных людей. Недаром мы говорим, что паралимпийцы — это люди с безграничными возможностями, и организуют процесс как раз такие, как Дегтярев и Рожков, люди неравнодушные. Паралимпийский комитет — большие профессионалы и огромные молодцы», — сказал комментатор, советник министра спорта Дмитрий Губерниев.
Протесты и бойкоты
Решение по российским спортсменам подняло волну негодования в ряде стран. Первыми о себе напомнили украинцы.
Белоруссию под национальными символами игнорирует простую истину: эти флаги и гимны представляют режимы, которые ведут агрессию, разрушают города и используют спорт как оружие для пропаганды. Их нельзя отделить от преступлений, совершенных под их флагом. В современной России даже паралимпийский спорт используется для прославления участников войны против Украины», — написал в соцсетях глава украинского МИД Андрей Сибига.
Он добавил, что поручил послам в различных странах провести переговоры и убедить союзников присоединиться к бойкоту церемонии открытия Паралимпийских игр из-за участия в ней россиян и белорусов. Идею поддержали в Чехии, Латвии, Эстонии, а затем об аналогичной позиции заявили в Финляндии и Нидерландах. Впрочем, речь идет о том, чтобы в церемонии не принимали участие официальные лица этих стран, спортсменов это не коснется. У атлетов остается прежняя установка: не общаться с россиянами, не жать им руки, не фотографироваться — словом, делать вид, что россиян на Играх нет.
В то же время пророссийскую позицию неожиданно для многих продемонстрировали французы: они не будут бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр. Об этом заявила глава Французского паралимпийского и спортивного комитета Мари-Амели Ле Фюр.
«Мы не будем бойкотировать церемонию открытия — ни спортсмены, ни Паралимпийский комитет. Это является твердой позицией CPSF. Хотя мы не согласны с решением [о допуске россиян], мы решили уважать его, потому что оно было принято демократическим путем»,
— цитирует ее AFP.
На этом фоне на самый дерзкий и отчаянный шаг пошли эстонцы. Они отказались транслировать соревнования с участием россиян. Правда, МПК заявил, что не осведомлен о каких-либо протестах.
Кто поедет на Паралимиаду
Россию на Играх представят шесть человек. В горнолыжном спорте выступят трехкратный чемпион и семикратный призер Паралимпийских Игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина. За медали в лыжных гонках поборются многократный чемпион мира Иван Голубков и призер чемпионата мира Анастасия Багиян (с лидером Сергеем Синякиным). Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер будут соревноваться в парасноуборде.
Делегация малочисленная, совсем без ограничений не обошлось. Россиян не будет в биатлоне и в командных соревнованиях. Тем не менее они смогут побороться за 18 комплектов наград. Только Бугаев и Ворончихина заявлены в пяти дисциплинах. И они, несомненно, являются одними из фаворитов соревнований.
Прогноз «Газеты.Ru»: Бугаев и Ворончихина будут в топ-3 в суперкомбинации и в слаломе.
В лыжных гонках нашу страну представят опытные спортсмены. При этом и для 30-летнего Голубкова, и для 24-летней Багиян предстоящая Паралимпиада станет дебютной. Тем не менее у них за плечами много международных стартов
Прогноз «Газеты.Ru»: Голубков войдет в призеры на дистанциях 10 км и 20 км, Багиян — в спринте и в гонке на 10 км.
Чуть меньше шансов на медали у сноубордистов. Фадеев и Шеббо Монзер являются опытными спортсменами, неоднократно становившимися чемпионами России и выигрывавшими медали на Кубках Европы. Но на Играх будет очень высокая конкуренция.
Прогноз «Газеты.Ru»: оба спортсмена будут в топ-5 в кроссе и слаломе.