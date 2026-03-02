Размер шрифта
МИД призвал к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке

МИД: РФ выступает за прекращение боевых действий сторонами конфликта в Иране
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россия обеспокоена разрастанием вооруженной конфронтации вследствие операции США и Израиля против Ирана на весь Ближний Восток и призывает к скорейшему прекращению боевых действий. Об этом заявил российский МИД.

«Со своей стороны выступаем за немедленное прекращение всеми сторонами боевых действий и принятие – в качестве безусловного приоритета – исчерпывающих мер по обеспечению безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры во всех странах региона», — говорится в заявлении.

В ведомстве призвали исключить любые атаки по гражданским объектам.

Там также добавили, что сторонам конфликта следует отказаться от силовых методов решения разногласий и перейти к политико-дипломатическому урегулированию любых вопросов.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана из-за нежелания Тегерана отказаться от ядерных амбиций. 2 марта иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что Иран ведет полномасштабную войну.

Ранее Трамп назвал причину ликвидации Хаменеи.

 
