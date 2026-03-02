Обвиняемые в похищении девочки в Смоленске отказались давать показания

В Смоленске обвиняемые в похищении девочки до сих пор не согласились дать показания. Об этом со ссылкой на силовые структуры региона сообщает РИА Новости.

Оба обвиняемые молчат, рассказал собеседник агентства. Они используют право не свидетельствовать против себя, супруга или близких родственников, предусмотренное 51-й статьей Конституции РФ.

Девятилетняя девочка пропала 24 февраля, а нашли ее 27 февраля. По данным СМИ, мужчина похитил ребенка и привез в квартиру сожительницы. По какой причине это произошло, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. В отношении похитителя и его сожительницы возбуждено уголовное дело, им предъявили обвинения и заключили под стражу.

