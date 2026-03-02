Российский дипломат обсудил с послом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко обсудил с послом Ирана в Москве Каземом Джалали обострение конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Отмечается, что с российской стороны в очередной раз выражено категорическое осуждение ликвидации США и Израилем верховного руководителя Ирана Али Хаменеи и других высокопоставленных представителей страны.

Одновременно с этим Борисенко обратил внимание Джалали на недопустимость дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке, в том числе с учетом обеспокоенностей соседей Исламской Республики по Персидскому заливу, а также наличия большого числа российских граждан в странах региона.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что Иран пытался дважды его ликвидировать.