Шнуров решил снять порчу с Байкала: «Чтобы лизуны лизали там, где надо»

Певец Сергей Шнуров провел сеанс очищения Байкала
Архив Сергея Шнурова

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на своем концерте провел сеанс очищения Байкала. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».

«Вчера на этой песне мы всем залом снимали порчу с Байкала. Чтобы лизуны лизали там, где надо, а где не надо — не лизали. Повторим вчерашний успех», — заявил артист.

Шнуров показал движения, которые зрители должны были делать якобы для очищения Байкала.

19 февраля певец Shaman (Ярослав Дронов — настоящее имя) опубликовал в соцсетях видеозапись, на которой облизывает образовавшийся на поверхности Байкала лед. Певец сопроводил пост надписью «18+» и отметил, что ему было вкусно.

25 февраля журналистка Алена Жигалова сообщила, что певица Виктория Цыганова приехала на Байкал и вслед за Shaman попробовала озеро Байкал. Артистка погрызла лед с озера.

В шоу «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» Дронов возмутился обвинениям в осквернении Байкала. Певец подчеркнул, что, облизав лед озера, не нарушил ни одного из законов России. Он объяснил свой поступок восхищением от величия Байкала.

Ранее был раскрыт гонорар Shaman за концерт накануне 8 Марта.

 
