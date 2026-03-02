В Тегеране снаряды упали рядом с российским посольством

SNN: два удара пришлись по району в Тегеране, где расположено посольство России

Два удара нанесены в районе площади Фирдоуси в Тегеране, где расположено посольство России. Об этом сообщает иранский телеканал SNN.

Отмечается, что удары пришлись по месту, находящемуся в 600 м от российского диппредставительства.

Некоторое время назад официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что сотрудники российского посольства в Тегеране не пострадали во время ударов США и Израиля по Ирану.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

