В Коляда-театре не стали отменять премьеру после кончины худрука

Драматург и режиссер Николай Коляда перед кончиной сбежал из больницы ради спектакля. Об этом пишет екатеринбургский портал ЕАН со ссылкой на актера Олега Ягодина.

По словам артиста, худрук сделал это, чтобы закончить свой последний спектакль «Орфей спускается в ад», премьеры которого идут в Коляда-театре в эти дни.

«И до поклона мы ничего не делали, ничего не трогали. Шесть дней назад он уехал в реанимацию, мы прогоняли сами», — вспоминал Ягодин перед премьерой.

О том, что Николая Коляды не стало, утром 2 марта сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Режиссеру было 68 лет. Еще 25 февраля драматург был госпитализирован в реанимацию, где его ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее стало известно, что Николай Коляда завещал все свое имущество театру.