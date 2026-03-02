Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В России рассказали о технических проблемах в переговорах по Украине в связи с войной в Иране

Политолог Кортунов: война в Иране ставит под вопрос скорые переговоры по Украине
Александр Кряжев/РИА Новости

Военная операция Соединенных Штатов и Израиля в Иране ставит под вопрос скорое продолжение трехсторонних переговоров по украинскому вопросу с технической точки зрения. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил эксперт фонда «Валдай», политолог Андрей Кортунов.

«Есть очень базовые проблемы, касающиеся логистики продолжения трехстороннего диалога по Украине. Россия, насколько мне известно, настаивала на том, чтобы вернуть переговорный процесс на площадку в Эмиратах. Сейчас это не представляется возможным, с учетом того, что авиасообщение прервано, и есть вопросы относительно способности Абу-Даби обеспечить полную безопасность для всех участников диалога», — пояснил политолог.

По мнению спикера, активные действия США в Иране также могут отвлечь на себя внимание главных американских переговорщиков, которые участвовали во встречах с российской и украинской стороной.

«Ясно, что планировать переговоры на площадке в ОАЭ в ближайшее время не стоит. Военная операция в Иране может вынудить стороны взять паузу или же быстро искать альтернативную переговорную площадку. Думаю, что это обсуждают и в Москве, и в Киеве, и в Вашингтоне», — заключил Корутнов.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подготовку трехсторонней США-Украина-Россия встречи 5-6 марта. По его словам, из-за боевых действий пока нет подтверждения, что она состоится именно в Абу-Даби, в качестве альтернативных площадок рассматриваются Турция и Швейцария.

Ранее в Госдуме рассказали, как война США и Ирана повлияет на переговоры по Украине.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!