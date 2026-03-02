В России рассказали о технических проблемах в переговорах по Украине в связи с войной в Иране

Военная операция Соединенных Штатов и Израиля в Иране ставит под вопрос скорое продолжение трехсторонних переговоров по украинскому вопросу с технической точки зрения. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил эксперт фонда «Валдай», политолог Андрей Кортунов.

«Есть очень базовые проблемы, касающиеся логистики продолжения трехстороннего диалога по Украине. Россия, насколько мне известно, настаивала на том, чтобы вернуть переговорный процесс на площадку в Эмиратах. Сейчас это не представляется возможным, с учетом того, что авиасообщение прервано, и есть вопросы относительно способности Абу-Даби обеспечить полную безопасность для всех участников диалога», — пояснил политолог.

По мнению спикера, активные действия США в Иране также могут отвлечь на себя внимание главных американских переговорщиков, которые участвовали во встречах с российской и украинской стороной.

«Ясно, что планировать переговоры на площадке в ОАЭ в ближайшее время не стоит. Военная операция в Иране может вынудить стороны взять паузу или же быстро искать альтернативную переговорную площадку. Думаю, что это обсуждают и в Москве, и в Киеве, и в Вашингтоне», — заключил Корутнов.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подготовку трехсторонней США-Украина-Россия встречи 5-6 марта. По его словам, из-за боевых действий пока нет подтверждения, что она состоится именно в Абу-Даби, в качестве альтернативных площадок рассматриваются Турция и Швейцария.

