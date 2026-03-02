Размер шрифта
Правительство Украины назначило новый состав наблюдательного совета «Нафтогаза»

На Украине обновили состав наблюдательного совета «Нафтогаза»
РИА Новости

Украинское правительство назначило новый состав наблюдательного совета компании «Нафтогаз Украины». Об этом в своем Telegram-канале написала премьер-министр республики Юлия Свириденко.

По ее словам, набсовет состоит из шести членов, из них шестеро — иностранцы из Польши, Дании, Канады и Норвегии. Остальные двое - представители Украины: замминистра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Анна Артеменко и госсекретарь кабмина Константин Марьевич.

15 февраля издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщило о задержании бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко при попытке уехать из страны. Представители НАБУ в своем Telegram-канале официально подтвердили задержание экс-министра.

Галущенко занимал пост министра энергетики с 2021 по 2025 год. Затем он несколько месяцев возглавлял минюст Украины, пока не был уволен из-за причастности к крупной коррупционной схеме в сфере энергетики бизнесмена и «кошелька» президента Украины Тимура Миндича. За отставку Галущенко проголосовали 323 депутата Верховной рады.

Ранее стало известно об «удивлении» Зеленского из-за масштабов коррупции на Украине.

 
