Правительство Украины назначило новый состав наблюдательного совета «Нафтогаза»

Украинское правительство назначило новый состав наблюдательного совета компании «Нафтогаз Украины». Об этом в своем Telegram-канале написала премьер-министр республики Юлия Свириденко.

По ее словам, набсовет состоит из шести членов, из них шестеро — иностранцы из Польши, Дании, Канады и Норвегии. Остальные двое - представители Украины: замминистра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Анна Артеменко и госсекретарь кабмина Константин Марьевич.

15 февраля издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщило о задержании бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко при попытке уехать из страны. Представители НАБУ в своем Telegram-канале официально подтвердили задержание экс-министра.

Галущенко занимал пост министра энергетики с 2021 по 2025 год. Затем он несколько месяцев возглавлял минюст Украины, пока не был уволен из-за причастности к крупной коррупционной схеме в сфере энергетики бизнесмена и «кошелька» президента Украины Тимура Миндича. За отставку Галущенко проголосовали 323 депутата Верховной рады.

Ранее стало известно об «удивлении» Зеленского из-за масштабов коррупции на Украине.