Глава МИД Китая провел телефонный разговор с иранским коллегой

Ван И провел разговор с министром иностранных дел Ирана Арагчи
Mark Schiefelbein/AP

Глава МИД Китая Ван И провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи. Об этом рассказывает Центральное телевидение Китая.

«Министр иностранных дел Ван И по просьбе министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи провел телефонный разговор», — сказано в сообщении.

Уточняется, что по итогам беседы Ван И выразил уверенность в том, что Иран сможет сохранить национальную и социальную стабильность, уделит внимание законным интересам своих соседей и обеспечит безопасность граждан КНР и китайских учреждений в исламской республике.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по исламской республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Иране были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее политолог объяснил атаку США на Иран планами Трампа ослабить Россию и Китай.

 
