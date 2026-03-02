Стало известно, сколько доллар будет стоить до лета

До лета доллар будет стоить более 80 рублей, евро — вблизи 95 рублей, юань — около 11,5 рубля. К концу года доллар способен выйти к 85 рублям, евро — к 100 рублям, юань — к 12 рублям, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Эскалация конфликта на Ближнем Востоке повышает риск-премию в цене нефти и может сыграть на руку российским экспортерам, однако прямой и устойчивой поддержки рублю это не гарантирует. Геополитическая напряженность традиционно закладывается в стоимость барреля через рост риск-премии и приводит к перераспределению потоков сырья. В текущей ситуации российский экспорт способен оказаться в выигрыше: объемы отгрузок могут увеличиться на фоне возможных перебоев поставок из региона, а спред между Urals и Brent — сократиться. Это позволит снизить давление на резервы и бюджет, а также улучшит финансовое положение сырьевых корпораций», — отметил Зельцер.

По его словам, при этом влияние на курс рубля остается неоднозначным. Связь между ценой нефти и валютным курсом давно стала нелинейной: корреляция была нарушена после санкций, а также ослаблена действием бюджетного правила, подчеркнул экономист. Кроме того, на рубль влияет стоимость фондирования внутри экономики, сказал Зельцер. При высоких ставках экспортеры вынуждены активнее продавать валютную выручку для покрытия рублевых расходов, тогда как импортерам дорого кредитоваться, что сдерживает спрос на валюту, пояснил эксперт.

На фоне замедления инфляции Зельцер ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ.

«Одновременно Минфин анонсировал ужесточение бюджетного механизма. В результате спрос на валюту может стабилизироваться, а предложение сократиться. Поэтому валюты подорожают», — уточнил эксперт.

По данным Investing.com, 2 марта доллар стоил более 76,8 рубля, евро — более 90 рублей. Курс юаня на Мосбирже превышал 11 рублей.

