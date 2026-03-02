Размер шрифта
В Иране заявили о готовности к затяжной войне

Секретарь Совбеза Лариджани: Иран, в отличие от США, готов к затяжной войне
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Иран готов вести продолжительную войну. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Али Лариджани в социальной сети X.

«Иран, в отличие от США, подготовился к продолжительной войне», — написал политик.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные будут продолжать операцию в Иране в течение «четырех-пяти недель» и уже значительно опережают график. При этом он допустил, что Соединенные Штаты могут приостановить удары, если Тегерану удастся удовлетворить Вашингтон в рамках переговоров, однако пока этого не произошло. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали преимущества, которые дает конфликт США с Ираном.

 
