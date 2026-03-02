Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Только 25% украинцев верят в успех мирных переговоров

КМИС: 70% украинцев не верят, что переговоры приведут к длительному миру
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

70% украинцев не верят, что текущие переговоры приведут к длительному миру. Об этом сообщил Киевский международный институт социологии (КМИС).

По результатам опроса, который проходил с 12 по 24 февраля 2026 года и в котором поучаствовало более двух тысяч человек, только 25% украинцев верят в успешность переговорного процесса, а 5% не определились со своим мнением. КМИС отметил, что по сравнению с серединой января 2026 года позиция украинцев по этому вопросу не изменилась.

«Украинцы продолжают критически воспринимать нынешние мирные переговоры, и у большинства нет оптимистичных ожиданий от них. Практические реалии на Украине <…> оставляют мало оснований, чтобы украинцы поверили в желание россиян завершить войну. В частности, украинцы понимают, что россияне если и готовы на это, то только на условиях, которые будут фактической капитуляцией Украины», — рассказал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Он добавил, что при этом «украинцы остаются открытыми для тяжелых компромиссов» и «готовы их обсуждать», но «не ценой капитуляции».

Предыдущий опрос КМИС, который проходил с 9 по 14 января 2026 года, показал, что 69% украинцев не верили в успешность мирных переговоров, а 26% были убеждены в обратном.

2 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что четвертый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта может состояться в промежутке между 5 и 8 марта. До этого Bloomberg писал, что следующий раунд переговоров может состояться 4-5 марта. А 24 февраля спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что новая встреча представителей США, Украины и Россия может пройти в ближайшие 10 дней. В конце февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США близки к заключению соглашения по урегулированию украинского конфликта.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся 17 и 18 февраля.

Ранее стало известно, сколько украинцев доверяют Зеленскому.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!