Только 25% украинцев верят в успех мирных переговоров

70% украинцев не верят, что текущие переговоры приведут к длительному миру. Об этом сообщил Киевский международный институт социологии (КМИС).

По результатам опроса, который проходил с 12 по 24 февраля 2026 года и в котором поучаствовало более двух тысяч человек, только 25% украинцев верят в успешность переговорного процесса, а 5% не определились со своим мнением. КМИС отметил, что по сравнению с серединой января 2026 года позиция украинцев по этому вопросу не изменилась.

«Украинцы продолжают критически воспринимать нынешние мирные переговоры, и у большинства нет оптимистичных ожиданий от них. Практические реалии на Украине <…> оставляют мало оснований, чтобы украинцы поверили в желание россиян завершить войну. В частности, украинцы понимают, что россияне если и готовы на это, то только на условиях, которые будут фактической капитуляцией Украины», — рассказал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Он добавил, что при этом «украинцы остаются открытыми для тяжелых компромиссов» и «готовы их обсуждать», но «не ценой капитуляции».

Предыдущий опрос КМИС, который проходил с 9 по 14 января 2026 года, показал, что 69% украинцев не верили в успешность мирных переговоров, а 26% были убеждены в обратном.

2 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что четвертый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта может состояться в промежутке между 5 и 8 марта. До этого Bloomberg писал, что следующий раунд переговоров может состояться 4-5 марта. А 24 февраля спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что новая встреча представителей США, Украины и Россия может пройти в ближайшие 10 дней. В конце февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США близки к заключению соглашения по урегулированию украинского конфликта.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся 17 и 18 февраля.

