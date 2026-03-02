Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В Тегеране заявили о попытках США подтолкнуть соседей Ирана к войне

РИА Новости: ВС США пытаются убедить соседние с Ираном страны вступить в войну
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Командование Вооруженных сил (ВС) США пытается убедить власти соседних с Ираном стран начать войну с Тегераном, нападая на население. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранский источник.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость». 12-й канал израильского телевидения сообщил, что целью атаки является руководство Ирана. А президент США Дональд Трамп объяснил операцию нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Новость дополняется.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!