В Тегеране заявили о попытках США подтолкнуть соседей Ирана к войне

РИА Новости: ВС США пытаются убедить соседние с Ираном страны вступить в войну

Командование Вооруженных сил (ВС) США пытается убедить власти соседних с Ираном стран начать войну с Тегераном, нападая на население. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранский источник.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость». 12-й канал израильского телевидения сообщил, что целью атаки является руководство Ирана. А президент США Дональд Трамп объяснил операцию нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Новость дополняется.