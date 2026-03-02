Супруги обнаружили, что их сосед разбрызгивал на еду средство от насекомых

В США мужчина отравлял еду соседей средством от насекомых и попал на видео

В США пара обнаружила, что их сосед разбрызгивал на еду средство от насекомых, пишет Metro.

В Лос-Анджелесе семейная пара заявила, что стала жертвой умышленного отравления со стороны соседа по дому. Билли Сонхоппер и ее муж Дэвид на протяжении длительного времени страдали от проблем со здоровьем, включая боли в груди и животе.

По словам супругов, тревогу вызвало ухудшение состояния Дэвида — у него было выявлено повреждение печени. После изучения анализов крови врачи предположили возможное отравление. Тогда пара установила камеры видеонаблюдения на общей кухне.

На записях, как утверждают пострадавшие, их сосед Тимоти Брэдбери распыляет на продукты вещество, похожее на инсектицид. На кадрах видно, что мужчина использует противогаз во время обработки овощей, фруктов и других продуктов. По словам Дэвида, аэрозоль распылялся также на кофеварку, консервы, специи и содержимое кладовой.

Супруги заявляют, что инциденты не ограничивались только продуктами питания. По их словам, сосед также повредил их имущество, включая автомобиль, а в одном случае якобы устроил поджог. Ему предъявлено обвинение в умышленном отравлении еды, напитков, лекарств или воды с намерением причинить вред.

Супруги заявили, что пережили серьезный стресс и опасаются за свою безопасность. По их словам, последний год совместного проживания стал для них «настоящим адом».

