Киргизия опровергла информацию о планах судиться с ЕС из-за санкций

Правительство Киргизии опровергло информацию о возможных судебных исков против Европейского союза из-за угрозы санкций. Об этом говорится на сайте кабмина республики.

«...Кыргызская Республика не намерена и не готовится инициировать какие-либо судебные разбирательства против Европейского союза», — отметили в правительстве.

Там подчеркнули, что позиция Киргизской Республики остается твердой и последовательной: страна неуклонно соблюдает как национальное законодательство, так и нормы международного права.

Данное заявление прозвучало в связи с недавними комментариями первого заместителя председателя кабинета министров Данияра Амангельдиева. В интервью газете Financial Times он заявил, что обвинения в обходе антироссийских санкций в адрес Бишкека безосновательны, и, если против страны введут санкции из-за этих обвинений, Бишкек готов отстаивать свои права в суде.

До этого Еврокомиссия выступила с инициативой ввести ограничения на экспорт в Киргизию определенных товаров, которые могут использоваться в производстве вооружений. Причиной такого предложения, как утверждают в Брюсселе, является наличие информации о том, что киргизские компании занимаются реэкспортом этих товаров в Россию.

Ранее сообщалось, что сопротивление ряда стран может ослабить новые санкции против РФ.