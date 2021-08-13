Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Александр Емельяненко рассказал о своем самом продолжительном запое 19:03
Генсек НАТО заявил, что альянс усилит поддержку правительства Афганистана 19:02
Рослесхоз: пройденная огнем площадь лесов в Якутии составляет более 7 млн гектаров 18:58
Дерматолог рассказала, какой крем может быть опасен для здоровья 18:51
Брат сдавшего положительный допинг-тест триатлониста тоже отстранен от соревнований 18:40
Известные стендап-комики записали видео в поддержку арестованного за шутку... 18:38
Военный эксперт считает, что талибы* могут взять Кабул за сутки 18:34
Ученые назвали плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели 18:29
Милонов рассказал, почему у России мало шансов получить право на проведение... 18:19
Эрмитаж обвинил лидера Rammstein в незаконной продаже цифровых предметов музея 18:18

Сатанистка из Москвы обвинила в преступлениях напарника

close
100%
Ольга Варг/Вконтакте

Подозреваемая в ритуальных убийствах Ольга Большакова заключила сделку со следствием и обвинила в преступлениях своего сообщника Андрея Трегубенко, сообщает «Mash на Мойке».

Она подтвердила факты каннибализма и свое участие в жертвоприношениях, совершенных в Ленинградской области и Карелии. При этом Большакова подчеркнула, что действовала под страхом и давлением Трегубенко.

«Боялась сама стать его жертвой и вообще, мол, оказалась в такой компании, какую без крови не покидают. Поэтому помогла убить знакомую Викторию и приятеля Платона», — передает издание слова девушки.

Друзья и родственники Трегубенко уверены, что это неправда, и во всем виновата только Большакова. Парень был в нее влюблен и попал под влияние. Именно поэтому, по мнению родных, Трегубенко первоначально взял всю вину на себя.

Как сообщалось ранее, молодая пара из Москвы призналась, что совершила целую серию ритуальных убийств в Ленобласти и Карелии. Жертвами сатанистов оказались жители Ленинградской области, которых с 2016 года считали без вести пропавшими. Также погибла девушка из Москвы, приехавшая в Карелию вместе с подозреваемыми. Согласно неподтвержденным данным, пара из столицы состояла в секте. Еще кроме них задержали 10 членов группировки. При этом у подозреваемых в совершении преступлений есть двое детей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Как сговорились: чем проверки ФАС закончатся для ритейла
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за обращений о росте цен
«Американцы нас подставили»: что ждет посольство России в Афганистане
Российские дипломаты не будут эвакуироваться из Кабула
Двойники и голограммы: сколько стоит создать свою виртуальную копию
Российские компании раскрыли стоимость производства цифровых обликов людей
Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже увеличилось до 22 человек
Эрмитаж обвинил лидера Rammstein в незаконной продаже цифровых предметов музея
Врач в Новокузнецке отказалась назначать лечение пациентке с температурой
Известные стендап-комики записали видео в поддержку арестованного за шутку Мирзализаде
Новости и материалы
Александр Емельяненко рассказал о своем самом продолжительном запое
Генсек НАТО заявил, что альянс усилит поддержку правительства Афганистана
Рослесхоз: пройденная огнем площадь лесов в Якутии составляет более 7 млн гектаров
Дерматолог рассказала, какой крем может быть опасен для здоровья
Брат сдавшего положительный допинг-тест триатлониста тоже отстранен от соревнований
Военный эксперт считает, что талибы* могут взять Кабул за сутки
Ученые назвали плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели
Милонов рассказал, почему у России мало шансов получить право на проведение ОИ-2036
МИД раскрыл планы по эвакуации сотрудников посольства России из Афганистана
В ISU создали правила для трансгендеров в фигурном катании
Открытка из Чили дошла до Англии спустя 30 лет
Экс-глава управления ФАС: ритейлерам могут выписать оборотный штраф только по отдельным продуктам
Юрист оценил вероятность продления дисквалификации России из-за допинга триатлониста
Ричард Брэнсон продал акции Virgin Galactic на $300 млн
В ОНФ предложили проверить всю сферу пассажирских перевозок после взрыва в Воронеже
Телеведущая Скабеева предположила, что украинский чемпион Игр-2020 Беленюк — идиот
Вулкан Этна вырос на 30 метров за полгода
НАК начал поиски причастных к взрыву автобуса в Воронеже
Все новости
«Летние спортсмены заждались»: Олимпиада может пройти в России
Несколько российских городов готовят заявку на проведение Игр
Сначала Москва, потом Киев: зачем канцлер ФРГ едет на переговоры с Путиным
Меркель нанесет прощальный визит в Россию 20 августа
Ливни, потопы и смерчи: Юг России оказался во власти опасного циклона
В Анапе и Новороссийске введен режим ЧС из-за предстоящих ливней
Опасность в тюбике: какая косметика может привести к раку
Врачи предостерегли от использования косметики с канцерогенами
«Клетки становятся менее подвижными»: как коронавирус бьет по фертильности
Андролог: витамин D улучшит качество спермы после перенесенного COVID-19
«Уничтожим врага прежде, чем он нас увидит»
Атомные авианосцы ВМС США получат «авиационное крыло будущего»
«Сначала игнорируют, потому борются»: Кулеба отреагировал на слова Лаврова
Глава МИД Украины заявил, что доволен реакцией российского коллеги о «Крымской платформе»
Симметричный ответ: почему Москва не продлила визу Саре Рейнсфорд
Рассердившую Лукашенко журналистку «Би-би-си» вышлют из России
«Разделяем озабоченность»: в Кремле ответили «патриотам Грузии»
Москва напомнила, кто был инициатором разрыва отношений с Тбилиси
Дважды обогнул Землю: ученые прошли по следам мамонта
Бивень мамонта позволил отследить его путь от рождения до смерти
5G-сети в России оказались неполноценными
Почему современные сети 5G оставляют телефоны незащищенными
Империя на травах: как росла Natura Siberica
Что делят наследники Андрея Трубникова
Началась эвакуация: последствия наводнения в Керчи
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях