Сатанистка из Москвы обвинила в преступлениях напарника

Подозреваемая в ритуальных убийствах Ольга Большакова заключила сделку со следствием и обвинила в преступлениях своего сообщника Андрея Трегубенко, сообщает «Mash на Мойке».

Она подтвердила факты каннибализма и свое участие в жертвоприношениях, совершенных в Ленинградской области и Карелии. При этом Большакова подчеркнула, что действовала под страхом и давлением Трегубенко.

«Боялась сама стать его жертвой и вообще, мол, оказалась в такой компании, какую без крови не покидают. Поэтому помогла убить знакомую Викторию и приятеля Платона», — передает издание слова девушки.

Друзья и родственники Трегубенко уверены, что это неправда, и во всем виновата только Большакова. Парень был в нее влюблен и попал под влияние. Именно поэтому, по мнению родных, Трегубенко первоначально взял всю вину на себя.

Как сообщалось ранее, молодая пара из Москвы призналась, что совершила целую серию ритуальных убийств в Ленобласти и Карелии. Жертвами сатанистов оказались жители Ленинградской области, которых с 2016 года считали без вести пропавшими. Также погибла девушка из Москвы, приехавшая в Карелию вместе с подозреваемыми. Согласно неподтвержденным данным, пара из столицы состояла в секте. Еще кроме них задержали 10 членов группировки. При этом у подозреваемых в совершении преступлений есть двое детей.