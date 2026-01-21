В Китае мать сделала сотни уколов своему 10-месячному сыну

Sohu: в Китае врачи спасли младенца после травм от игл

В Китае 10-месячный ребенок оказался в больнице, на его теле обнаружили сотни следов от уколов. Об этом сообщило издание Sohu.

Как уточняется в материале, на теле мальчика нашли от 500 до 600 следов от уколов на ногах, туловище и голове. В медицинском учреждении он оказался после того, как игла для шитья обуви застряла в шейном отделе позвоночника рядом с сонной артерией.

Операция по извлечению постороннего предмета была очень опасной, ведь врачи не знали точную форму иглы, и неверный подход к ее удалению мог травмировать младенца.

«После всестороннего обследования в день нашей консультации мы успешно завершили процедуру. У ребенка после операции поднялась высокая температура, вероятно, из-за ржавчины на игле. Однако через три-четыре дня температура нормализовалась, и его выписали из отделения интенсивной терапии», — рассказал врач.

Информацию о данном инциденте передали полиции, у матери могут быть психические отклонения, уточнил автор.

20 января минздрав Московской области сообщил, что врачи спасли годовалого ребенка, который случайно проглотил крупный металлический болт.

Он играл и случайно проглотил болт, родители сразу вызвали скорую помощь. В приемном отделении ребенку сделали рентген, который подтвердил нахождение инородного тела в желудке. Врачи-эндоскописты оперативно провели процедуру по извлечению предмета с помощью специальной петли, которая заняла около 15 минут.

Ранее в Сургуте спасли ребенка, который наглотался магнитов.