Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Культура

Руслан Белый ответил на обвинения в бегстве из России

Комик Руслан Белый заявил, что не убегал из России
ruslan_belyy_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Известный в России стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом), который в настоящее время проживает в Европе, в видео на YouTube-канале ответил на обвинения, связанные с его отъездом из страны.

«Все мне говорят, типа я сбежал. Но я не сбежал, просто меня объявили иноагентом, и мне пришлось уехать», — заявил он.

При этом, как отмечают СМИ, комик покинул РФ еще до официального внесения в соответствующий реестр.

Кроме того, Руслан Белый сообщил, что одной из причин эмиграции стали опасения по поводу возможного уголовного преследования.

В начале ноября стендап-комик признался, что перестал надеяться на свое возвращение в Россию. По его словам, «второй такой переезд не выдержит». При этом Белый допустил, что в будущем будет приезжать в страну на непродолжительное время.

В августе Верховный суд России не стал рассматривать жалобу комика, который требовал исключить его из реестра иностранных агентов.

Ранее Мизулина предложила обнародовать все данные про иноагентов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27670171_rnd_7",
    "video_id": "record::f1bb3e65-2ee9-4738-a594-78a3b7dffd27"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+