Руслан Белый ответил на обвинения в бегстве из России

Комик Руслан Белый заявил, что не убегал из России

Известный в России стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом), который в настоящее время проживает в Европе, в видео на YouTube-канале ответил на обвинения, связанные с его отъездом из страны.

«Все мне говорят, типа я сбежал. Но я не сбежал, просто меня объявили иноагентом, и мне пришлось уехать», — заявил он.

При этом, как отмечают СМИ, комик покинул РФ еще до официального внесения в соответствующий реестр.

Кроме того, Руслан Белый сообщил, что одной из причин эмиграции стали опасения по поводу возможного уголовного преследования.

В начале ноября стендап-комик признался, что перестал надеяться на свое возвращение в Россию. По его словам, «второй такой переезд не выдержит». При этом Белый допустил, что в будущем будет приезжать в страну на непродолжительное время.

В августе Верховный суд России не стал рассматривать жалобу комика, который требовал исключить его из реестра иностранных агентов.

Ранее Мизулина предложила обнародовать все данные про иноагентов.