Москвичам пообещали в среду снег, гололедицу и до -4°C

В четверг в Москве будет небольшой снег, гололедица и до -4°C

В среду, 21 января, температура в столице поднимется до -4°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, жителей Москвы ждет облачная погода с небольшим снегом и гололедицей. Температура будет колебаться в диапазоне от -4 до -2°C. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба, а ветер в 2–7 м/с будет дуть с севера. В ночь на пятницу температура понизится до -9...-11°C, ветер в 5–10 м/с будет дуть с северо-востока, возможен небольшой снег, а давление повысится до 752 мм ртутного столба.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в Москве на этой неделе ожидается новая волна морозов, произойдет «обвал» температуры воздуха — местами она опустится ниже -20°C. По его словам, в городе сохранится гололедица, а значительных осадков не будет. При этом всю неделю будет расти атмосферное давление, с сегодняшних показателей 754 мм рт. ст. оно увеличится к субботе до 760 мм рт. ст.

