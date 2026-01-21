Cтало известно, какой курс выгоден для бюджета в 2026 году

Экономически обоснованный курс доллара в 2026 году превышает 95 рублей, сказал «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Экономически обоснованный коридор — 95–105 рублей за доллар. Такой курс комфортен для исполнения бюджета. Балансировать будут «государственными рычагами», а не рыночными механизмами. Тут нужно оговориться, что прогнозы дело неблагодарное, особенно в современной ситуации — многое будет зависеть от развязки с СВО, санкций и решения вопроса с замороженными в ЕС золото-валютными резервами. Минэк, как всегда, «по-орешкински» оптимистичен и закладывает плавное ослабление курса до 86–90 рублей», — отметил Трепольский.

По его словам, реальный сектор, независимые аналитики и топ-банки смотрят в сторону курса около 100 рублей за доллар. Он сказал, что на это тут в первую очередь влияет бюджетное правило: ЦБ будет продавать юани при падении нефтяных доходов. Если инфляция не затормозится, ключевая ставка останется двузначной, что сдержит импорт и поддержит рубль, уточнил финансист. Продажа валютной выручки, судя по всему, продолжится — этот финансовый «костыль» с нами надолго, заключил Трепольский.

По данным Investing.com, 20 января доллар стоил более 77,5 рубля.

