Россиянам пообещали повышенные выплаты в первой половине февраля

Экономист Балынин: россияне получат в первой половине февраля большую часть зарплаты
Россиянам выплатят большую часть зарплаты в первой половине февраля. Во второй половине будет меньшая часть, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В феврале 2026 года у части работников может измениться соотношение выплат за первую и вторую половину месяца из-за производственного календаря. По Трудовому кодексу зарплату должны перечислять не реже двух раз в месяц, а сумма за каждую часть обычно рассчитывается с учетом количества рабочих дней в соответствующем периоде. По производственному календарю при пятидневной рабочей неделе в феврале 2026 года будет 19 рабочих дней. В первой половине месяца приходится 10 рабочих дней, во второй — 9. Для сравнения: в феврале 2025 года было по 10 рабочих дней в каждой половине месяца», — отметил Балынин.

По его словам, если оклад сотрудника составляет 80 тыс. рублей, то при таком распределении дней выплаты могут выглядеть так: за первую половину февраля — 42 105,26 рубля до вычета НДФЛ и 36 631,26 рубля после удержания налога. За вторую половину месяца — 37 894,74 рубля до вычета НДФЛ и 32 968,74 рубля после удержания.

При этом итоговая сумма перечислений во второй половине февраля может оказаться выше, если работодатель выплачивает премии и другие надбавки вместе с зарплатой за вторую часть месяца, предупредил Балынин. Он добавил, что в этом случае разница будет связана уже не с количеством рабочих дней, а с принятой в компании системой оплаты труда.

