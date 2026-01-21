В Донецке за незаконный оборот оружия и взрывчатки задержали двух мужчин

ФСБ: у задержанных в Донецке двух местных жителей изъято оружие и взрывчатка

В Донецке за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ задержали двух ранее судимых местных жителей. Об этом со ссылкой на УФСБ по Донецкой народной республике сообщает телеканал РЕН ТВ.

У задержанных были изъяты два автомата, 3,5 тыс. патронов, 46 гранатометных выстрелов, 15 ручных гранат и ручной противотанковый гранатомет RPG-75 чешского производства. Оружие и взрывчатку мужчины намеревались использовать в противоправной деятельности.

Возбуждено уголовное дело.

16 декабря сообщалось, что сотрудники Росгвардии нашли тайник с оружием производства Швеции и Германии в Луганской народной республике.

В июне стало известно, что сотрудники ФСБ обнаружили в населенном пункте Селидово в Донецкой народной республике заминированный тайник ВСУ, в котором находились 60 гранат, 22 автомата Калашникова, три гранатомета, 3 тыс. патронов. Кроме того, в схроне обнаружили две снайперские винтовки, два ручных пулемета, 57 зарядов для подствольного гранатомета и электроимпульсную мину. Найденное оружие и боеприпасы передали для применения российским войскам.

Ранее сообщалось, что ФСБ за два месяца задержала 169 подпольных оружейников в 53 регионах России.