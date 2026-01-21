Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Армия

В Донецке за незаконный оборот оружия и взрывчатки задержали двух мужчин

ФСБ: у задержанных в Донецке двух местных жителей изъято оружие и взрывчатка
ФСБ РФ

В Донецке за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ задержали двух ранее судимых местных жителей. Об этом со ссылкой на УФСБ по Донецкой народной республике сообщает телеканал РЕН ТВ.

У задержанных были изъяты два автомата, 3,5 тыс. патронов, 46 гранатометных выстрелов, 15 ручных гранат и ручной противотанковый гранатомет RPG-75 чешского производства. Оружие и взрывчатку мужчины намеревались использовать в противоправной деятельности.

Возбуждено уголовное дело.

16 декабря сообщалось, что сотрудники Росгвардии нашли тайник с оружием производства Швеции и Германии в Луганской народной республике.

В июне стало известно, что сотрудники ФСБ обнаружили в населенном пункте Селидово в Донецкой народной республике заминированный тайник ВСУ, в котором находились 60 гранат, 22 автомата Калашникова, три гранатомета, 3 тыс. патронов. Кроме того, в схроне обнаружили две снайперские винтовки, два ручных пулемета, 57 зарядов для подствольного гранатомета и электроимпульсную мину. Найденное оружие и боеприпасы передали для применения российским войскам.

Ранее сообщалось, что ФСБ за два месяца задержала 169 подпольных оружейников в 53 регионах России. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27670141_rnd_1",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+