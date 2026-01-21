Острая и горячая еда может привести к раку пищевода, заявил врач

Рак пищевода входит в тройку наиболее опасных онкозаболеваний желудочно-кишечного тракта. При этом в фокусе внимания онкологов все чаще оказываются пищевые привычки, в частности — любовь к обжигающе горячей и острой пище, рассказал «Газете.Ru» онколог, хирург «СМ-Клиника» Павел Бледных.

Как заметил специалист, регулярное употребление очень горячих напитков (чая или кофе), супов и других блюд приводит к постоянной травматизации слизистой оболочки пищевода. В ответ на это развивается местное хроническое воспаление — состояние, которое относится к потенциально опасным с точки зрения злокачественного перерождения клеток.

«Постоянный воспалительный процесс приводит к тому, что слизистая пищевода вынуждена каждый раз восстанавливаться. А это в свою очередь вызывает активное деление клеток поврежденной оболочки, и при таком ускоренном обновлении возрастает вероятность мутаций и риски развития раковой опухоли», — пояснил онколог.

Дополнительную нагрузку на слизистую пищевода создает и острая пища. Речь идет не только о жгучих специях, но и о продуктах с высоким содержанием раздражающих и потенциально канцерогенных веществ. При регулярном употреблении они ослабляют защитные механизмы пищевода, поддерживают воспалительный процесс и тем самым создают условия для развития опухоли. Особенно неблагоприятным Бледных считает сочетание острого вкуса с высокой температурой блюд.

Отдельного внимания заслуживают маринады и продукты промышленного или домашнего консервирования. Содержащиеся в них уксус и агрессивные кислоты сильно раздражают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, а при высокой концентрации могут даже вызвать химические ожоги.

«Такие повреждения не проходят бесследно для здоровья. Они поддерживают хроническое воспаление и в ряде случаев рассматриваются как предраковое состояние», — отмечает онкохирург.

В качестве показательного примера врач приводит Японию — страну, которую часто ассоциируют со здоровым образом жизни. Тем не менее именно там фиксируются одни из самых высоких показателей заболеваемости раком желудка и пищевода. Эксперты связывают это с особенностями национального рациона: частым употреблением горячих блюд с острыми соусами, а также маринованных солений цукэмоно (аналог корейской кимчи), которые подаются практически к каждому приему пищи.

Конечно, полностью отказаться от привычных продуктов или любимых напитков большинству людей сложно, признает врач. Однако существенное снижение их доли в рационе уже способно уменьшить риски онкозаболеваний. Особое значение это имеет для тех, кто регулярно испытывает изжогу, дискомфорт при глотании или другие симптомы со стороны пищевода.

При этом ключевым фактором в борьбе с раком пищевода остается ранняя диагностика. Заболевание может маскироваться под гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь и хронический эзофагит. Именно поэтому онколог подчеркнул важность своевременных обследований — эндоскопии и других современных методов, которые позволяют выявить опасные изменения на той стадии, когда лечение наиболее эффективно.

