Пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже женщина умерла в реанимации, число раненых увеличилось до 16 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

«13 человек находятся в БСМП №1. Состояние троих людей тяжелое (находятся в реанимации, один человек в операционной). Состояние пятерых – средней степени тяжести, двоих – ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась. Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации», — сообщили в депздраве.

Ранее сообщалось, что 14 человек пострадали при взрыве хлопка газа в автобусе в Воронеже. В результате произошедшего автобус ПАЗ полностью сгорел, пожарные ликвидировали возгорание. Подробности произошедшего уточняются.

Водитель заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство работает на дизельном топливе и не было оборудовано газовыми баллонами. В Минздраве сообщили, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии после взрыва, двое — в состоянии средней тяжести.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев прибыл на место взрыва в маршрутном такси. Он дал поручение проверить все автопарки пассажирских перевозчиков Воронежа. С 13 августа на всех конечных остановках города будут организованы проверки пассажирского транспорта.

Версия теракта не рассматривается среди причин взрыва автобуса. На месте в настоящее время работают экстренные службы.