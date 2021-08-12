Жителей Юга России предупредили о «библейском потопе»

Метеоролог Евгений Тишковец предупредил россиян о потопе, надвигающемся на восточную часть Крыма и Тамань, о чем он сообщил на своей странице в Instagram.

Ведущий сотрудник центра погоды заявил, что в Крыму и Краснодарском крае выпадет рекордное количество осадков.

«Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань!» – сообщил он.

По словам метеоролога, в Тамани ожидается 186 миллиметров осадков за сутки, что составит более 370% от нормы августа.

В Керчи за этот же промежуток времени выпадет 151 миллиметр осадков, в то время как месячная норма в регионе составляет 44 миллиметра. Тишковец подчеркнул, что этот показатель будет в 1,7 раза больше, чем выпало во время июньского потопа.

Специалист отметил, что количество прогнозируемых осадков побьет рекорд 1999 года, когда за сутки в регионе был зафиксирован уровень, составивший 94 миллиметра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что компактный циклон будет господствовать на юге России в течение трех дней. По его мнению, наиболее сложная и опасная ситуация ожидается на территории Крымского полуострова.

Перед этим сообщалось, что трассу «Таврида» затопило на востоке Крыма.