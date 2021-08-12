Американец заявил, что убил своих детей после «постижения теорий заговора QAnon»

Владелец школы серфинга в Калифорнии признался в убийстве двух своих детей, заявив, что теории заговора QAnon и иллюминатов убедили его, что «он спасает мир от монстров», передает телеканал ABC7.

По данным телеканала, 40-летний Мэтью Тейлор Коулман обвиняется в убийстве своего двухлетнего сына и десятимесячной дочери.

Представители ФБР говорят, что Коулман признался в убийствах детей из ружья для подводной охоты в Мексике — он «заявил, что верит, будто дети собирались вырасти в монстров, поэтому и пришлось убить их».

Коулман заявил официальным лицам, что он был «просвещен теориями заговора QAnon» и полагал, что его жена «обладала змеиной ДНК и передала ее своим детям».

«По его словам, он знал, что все это неправильно, но счел, что это был единственный курс действий, который мог бы помочь спасти мир», — следует из письменных показаний.

QAnon — конспирологическое движение в США, наиболее популярное во времена президентства Дональда Трампа. Последователи теории изначально были убеждены в том, что США правит некая тайная и могущественная «шайка» сатанистов, включающая в себя лидеров-демократов, бизнесменов, голливудских звезд, королевские семьи и других знаменитостей. За годы она обросла и другими трактовками — QAnon стал «всеобщей» теорией заговора. Так, например, с наступлением пандемии QAnon слились с идеями считающих COVID-19 вымыслом и антипрививочниками.

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