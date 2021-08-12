СМИ: как минимум девять человек выжили при крушении вертолета на Камчатке

Как минимум девять человек выжили при крушении туристического вертолета на Камчатке, остальных пока ищут, сообщает Telegram-канал 112.

По информации местных СМИ, самолет снижался в густом тумане.

По данным ТАСС, выжили девять человек — об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова.

Как сообщили РИА Новости в региональном Минздраве, официальных данных о выживших и погибших при крушении вертолета нет.

Ранее стало известно, что вертолет, следовавший по маршруту Петропавловск-Камчатский — Курильское озеро, упал на территории Южно-Камчатского заказника. На борту Ми-8, принадлежавшего компании «Витязь-Аэро», по разным данным было 16 или 17 человек, включая экипаж.

Сообщалось, что вертолет был осмотрен перед вылетом и не имел технических неполадок. При этом не исключено, что техническая неисправность, возможно, привела к падению.