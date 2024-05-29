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Правительство РФ не поддержало восстановление графы «национальность» в паспорте

Правительство РФ не видит необходимости в графе «национальность» в паспорте

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Сергей Аверин/РИА Новости

Правительство России не видит необходимости в восстановлении графы «национальность» в паспорте гражданина РФ . Об этом со ссылкой на ответы правительства депутатам Госдумы сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что гражданство Российской Федерации является единым и равным, а законодательство в области гражданства не может содержать положений, которые ограничивают права лиц по признакам, в том числе, национальной принадлежности. С учетом этого национальность не может иметь юридического значения для статуса лица как гражданина России.

В правительстве подчеркнули, что запись о национальности не относится к сведениям, которые позволяют идентифицировать личность гражданина, и поэтому не включена в перечень сведений о личности, вносимых в паспорт гражданина РФ.

До этого сообщалось, что в аэропорту Домодедово пассажир не смог пройти контроль для вылета за границу из-за ошибки в документе.

Ранее военнопленному ВСУ вручили паспорт России.

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