Российские военные сорвали все попытки контрнаступлений украинских войск в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск в Харьковской области. Об этом агентству РИА Новости сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По словам эксперта, украинское командование после выведения резервов в места сосредоточения, начали предпринимать попытки наступательных действий в районах указанных населенных пунктов.

«На данный момент прорыва оборонительных линий ВС РФ не допущено», — сказал Марочко.

Он уточнил, что в штурмах принимают участие все рода Вооруженных сил Украины (ВСУ) с поддержкой авиации.

26 мая сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял, что российские военнослужащие выдавливают ВСУ из сел Старомайорское и Урожайное.

25 мая сообщалось, что подразделения группировки «Запад» ВС РФ за сутки заняли более выгодные позиции и отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ.

До этого советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявлял, что украинские войска планируют совершить контратаку на Харьковском направлении фронта и перебросили на этот участок уже несколько бригад.

Ранее на Западе скептически отнеслись к возможному контрнаступлению Украины.