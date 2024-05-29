В США проведут расследование в связи с крушением уникального истребителя

Корпорация Lockheed Martin, один из крупнейших компаний в американском военно-промышленном комплексе, запустит расследование после крушения своего истребителя F-35B в результате дозаправки в штате Нью-Мексико. Эту информацию передали в пресс-службе компании, сообщает ТАСС.

Истребитель F-35B, вылетевший из Форт-Уэрта (штат Техас) в направлении авиабазы Эдвардс (штат Калифорния), потерпел крушение после дозаправки на авиабазе Киртланд (штат Нью-Мексико).

Пилот успешно катапультировался.

«Безопасность является нашим главным приоритетом, и мы будем следовать установленным протоколам расследования», - отметили в пресс-службе компании.

По информации CBS News упавший самолет это экспериментальная модель. В прошлом году F-35 пропал в Южной Каролине во время тестового полета, его обломки позже были обнаружены. На поиски ушли сутки. В декабре 2022 года произошло еще одно крушение такого же истребителя во время испытательного полета в Техасе.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.