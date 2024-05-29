Стало известно, сколько зарабатывают директора магазинов

Медианный уровень годового дохода для директоров магазинов в сетевом ретейле составляет 1,4 млн рублей. При этом в 25% торговых сетей сотрудники на этой позиции могут зарабатывать 1,6 млн рублей в год и больше. К таким выводам пришли эксперты консалтинговой компании Support Partners, изучившие уровень вознаграждений директоров продуктовых, спортивных, модных и детских магазинов. Исследование есть у «Газеты.Ru».

«Кадровый голод особенно остро ощущается в таких отраслях как ритейл, доставка и производство. Согласно нашим наблюдениям и опросам общественного мнения, материальная мотивация и уровень заработной платы по-прежнему входят в число основных причин выбора компании-работодателя», — отметил основатель и глава Support Partners Константин Борисов.

Доход директоров магазинов состоит из 70% фиксированной заработной платы и 30% переменной части. Средний медианный показатель фиксированной заработной платы составляет 1,02 млн рублей в год.

Переменная часть вознаграждения директора магазина зависит от выполнения KPI. В течение года директора половины проанализированных сетей могут получать до 336 тыс. рублей в качестве переменного вознаграждения.

Типовой пакет компенсаций и льгот в ретейле, помимо скидок на продукцию компании, включает в себя питание, ДМС, подарки на праздники. Также сотрудники 36% сетей могут рассчитывать на материальную помощь в сложных ситуациях, 29% – заниматься корпоративным спортом или получить частичную компенсацию фитнес-абонемента. 14% компаний внедряют телемедицину в качестве альтернативы традиционной ДМС или ее дополнения.

Исследование было проведено в мае 2024 года. Аналитики исключили из анализа директоров с нетипичными системами мотивации и с существенно отличающимися от среднестатистических значений совокупного годового вознаграждения. Так, годовой доход части директоров магазинов сети продуктовых магазинов «Пятерочка» может достигать 3,4 млн рублей в год, что более чем в два раза превышает значение 75-го перцентиля по выборке.

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