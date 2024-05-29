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Названы лидеры по заявкам на электронные визы в Россию

Китайцы стали лидерами по заявкам на российские электронные визы

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Dmitri Lovetsky/AP

Граждане Китая лидируют среди иностранных граждан, получивших электронные визы в Россию за последние полгода. Об этом рассказал ТАСС глава консульского департамента МИД России Алексей Климов.

По его словам, около 92 тысяч виз были выданы гражданам Китая из общего числа около 178 тысяч виз, выданных с начала текущего года до середины мая.

Следом за ними идут граждане Германии, получившие 14 тысяч виз, и граждане Турции, которым было выдано 13 тысяч виз. Затем идут Индия (10,5 тысяч виз) и Саудовская Аравия (более 8,5 тысяч виз), по словам главы консульского департамента.

Система оформления единых электронных виз для иностранных граждан, позволяющая однократный въезд в Россию для туристических, деловых или других целей, начала работу с 1 августа 2023 года. Срок действия визы составляет 60 календарных дней с момента получения, при этом разрешено находиться в России не более 16 дней. Общая стоимость оформления электронной визы составляет около $52 и доступна гражданам 55 стран, включая недружественные.

Ранее в России допустили расширение практики внедрения курортного сбора,

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