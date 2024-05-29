Демократы планируют выдвинуть Байдена кандидатом в президенты США заочно

Национальный комитет Демократической партии (НКДП) намерен заочно выдвинуть нынешнего американского лидера Джо Байдена в качестве своего кандидата в президенты на ноябрьских выборах перед общенациональным съездом партии. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что подобное решение связано с законодательством штата Огайо, где требуется, что партии выдвигали своих кандидатов не менее чем за 90 дней до проведения выборов. В ином случае они не попаду в избирательные списки данного штата.

До этого стало известно, что в руководстве Демократической партии США установилось «всепроникающее чувство страха» из-за небольших шансов действующего президента Джо Байдена переизбраться на предстоящих выборах в ноябре 2024 года.

Чувство беспокойства у демократов усилилось еще больше, поскольку основной конкурент Байдена Дональд Трамп активно работает над тем, чтобы расположить к себе чернокожее и латиноамериканское население, которое ранее голосовало за Демпартию.

Накануне стало известно, что Трамп обходит Байдена в рейтинге в преддверии первых дебатов.

Ранее Байден похвастался, что экс-президент США Барак Обама позавидовал бы его достижениям.