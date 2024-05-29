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Посла Мексики пригласили в МИД РФ в связи с недопуском россиян на рейсы

Посла Мексики пригласили в МИД России из-за недопуска россиян на рейсы

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Shutterstock

Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас был приглашен на Смоленскую площадь, до него донесли необходимость предпринять действия для предотвращения случаев необоснованных отказов россиянам во въезде в Мексику. Об этом сообщил глава консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов в беседе с ТАСС.

Российский дипломат подчеркнул, что в процессе обсуждения обговаривалось, что такие инциденты не должны негативно сказываться на растущий поток туристов из России в Мексику.

«Проблема недопуска российских туристов на рейсы авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Мексику в настоящее время является для нас приоритетной», — продолжил Климов. — Генконсульство России в Стамбуле и посольство России в Мексике активно контролируют ситуацию. Российские дипломаты уделяют особое внимание информированию российских туристов о вышеупомянутых обстоятельствах».

С начала февраля случаи недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines из Стамбула в Латинскую Америку стали более частыми. В апреле заместитель главы МИД России Сергей Рябков пояснил в интервью ТАСС, что причина этого заключается в давлении со стороны Вашингтона на мексиканские власти. Он отметил, что Россия работает над этой проблемой со всеми заинтересованными сторонами, стремясь к объективному решению.

Ранее аэропорт Стамбула перестал принимать рейсы из-за нашествия птиц.

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