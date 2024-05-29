В Раде ответили на слова Путина о нелегитимности Зеленского

Верховный спикер Украины Руслан Стефанчук подчеркнул, что согласно Конституции действующий президент страны Владимир Зеленский остается законным лидером до вступления в должность нового президента. Об этом он написал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Это заявление было дано в ответ на заявление президента России Владимира Путина, который назвал продление полномочий Зеленского незаконным, ссылаясь на законодательство Украины.

Стефанчук также подчеркнул важность понимания статьи 108 Конституции Украины, которая гласит: «Президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины». Он отметил, что это принцип целостности власти в демократических обществах.

Согласно словам спикера, Владимир Зеленский будет оставаться законным президентом до проведения следующих выборов после отмены военного положения в стране.

До этого Владимир Путин ссылался на 111 статью Конституции Украины, утверждая, что она предусматривает продление полномочий только Рады, но не президента. Он также отметил, что закон о военном положении лишь отменяет выборы, но не продлевает полномочия действующего президента.

Владимир Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году, его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Из-за военного положения выборы в этом году были отменены.

ООН признала Зеленского легитимным президентом, в то время как российские политики считают его нелегитимным.

Ранее брат Кличко заявил, что должна быть возможность сменить Зеленского.