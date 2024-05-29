Почти половина россиян пользуются только бесплатной медициной

По данным совместного исследования Скандинавского Центра Здоровья и финансового маркетплейса Сравни, 3% россиян готовы тратить на лечение, профилактику и лабораторные исследования более 200 тыс. рублей в год. При этом 43% пользуются исключительно бесплатной медициной. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Подавляющее большинство россиян (40%) сдают анализы и проходят медицинские осмотры реже 1 раза в год. Еще 34% занимаются своим здоровьем ежегодно. Только каждый десятый опрошенный проверяет свой организм на регулярной основе каждые 3 месяца.

Чаще всего россияне могут заплатить за лечение в случае, если нет возможности получить услугу бесплатно по ОМС (49%). Пятая часть респондентов готовы оплачивать медицинские услуги, если на это есть деньги. 13% опрошенных согласны на платную медицину, когда диагноз вызывает большую тревогу, а еще 11% — когда надо получить услугу срочно.

Больше всего средств у каждого второго россиянина (48%) уходит на покупку лекарств. Почти у четверти респондентов (22%) самые высокие чеки получаются за медицинские исследования с помощью специального оборудования. Каждый десятый тратит наибольшие суммы за консультации с докторами (12%) и сдачу анализов (10%).

В год у 37% опрошенных на медицинские услуги и анализы уходит до 50 тыс. рублей. 11% тратят сумму в 50-100 тыс. рублей в год, еще 9% — свыше 100 тыс. рублей. При этом 43% респондентов получают все медицинские услуги бесплатно. 44% россиян в том числе готовы брать кредит на получение медицинской помощи: 35% в случае серьезного диагноза, еще 9% — в ситуации, когда понимают, что легко смогут расплатиться.

В целях экономии на лечении россияне стараются получать медицинские услуги по ОМС или ДМС (30%), сдают только самые необходимые анализы (13%) или ищут скидки и акции (7%). При этом большинство россиян, чтобы сэкономить на медицине, обращаются к врачам только в крайних случаях (38%). А 12% россиян в целом отказываются от экономии на лечении.

Ранее выяснилось, что лишь треть россиян отводят на сон 7-8 часов в день.