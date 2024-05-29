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Евгения Ройзмана хотят исключить из фонда «Город без наркотиков»

Ройзмана могут исключить из фонда «Город без наркотиков»

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Фонд «Город без наркотиков» собирается подать иск в суд для исключения бывшего мэра Екатеринбурга, Евгения Ройзмана (признан в РФ иностранным агентом), из числа учредителей организации. Об этом пишет «Комерсантъ».

Члены фонда считают, что его присутствие может повлечь за собой «репутационные потери». Ройзман, который был внесен в реестр иностранных агентов, отказывается добровольно уйти. Фонд «Город без наркотиков» стал широко известен в начале 2000-х годов.

Представители благотворительного фонда подали иск в Арбитражный суд Свердловской области с требованием исключить Евгения Ройзмана из учредителей. Однако суд вернул заявление, указав, что спор не относится к компетенции арбитражного суда.

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, фонд был создан уральскими предпринимателями в 1998 году, а Ройзман внесен в список учредителей с 2002 года. Организация поддерживала реабилитационные центры, но позже столкнулась с уголовными делами из-за незаконного удержания пациентов.

Евгений Ройзман не считает требования фонда обоснованными, утверждая, что фонд прекратил свою деятельность еще в 2014 году. В то время как фонд не активен с 2014 года, его имя по-прежнему используется.

До этого Ройзман был оштрафован за дискредитацию Вооруженных Сил РФ и приговорен к уплате штрафа за публичные высказывания, направленные на дискредитацию ВС РФ.

Ранее имя Ройзмана убрали из описания нижегородской выставки.

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