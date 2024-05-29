В США прокомментировали возможное признание «Талибана» РФ

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не признают режим талибов (организация запрещена в России) в Афганистане. Его слова приводит ТАСС.

«Мы не в состоянии и не будем в состоянии признать «Талибан» официальным руководством Афганистана», — подчеркнул он.

При этом Кирби отметил, что возможное признание «Талибана» Россией может «подать плохой сигнал другим».

До этого президент России Владимир Путин заявил о важности выстраивания отношения с Талибаном.

Российский лидер обратил внимание, что на данный момент талибы и являются властью в Афганистане. Президент также сообщил , что вопрос о признании «Талибана» обсуждается постоянно.

«Талибан»* объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы* захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

31 августа 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.

Ранее «Талибан» ввел публичное избиение женщин камнями за прелюбодеяние.