Россиян предостерегли от покупки дешевых домов

Россияне, купившие дом, например, за 250 тыс. рублей, могут дополнительно потратить на ремонт до более чем 5 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал креативный директор строительной компании «Дачный Сезон» Тимур Дасаев.

«В этом ключевая опасность покупки «кота в мешке», когда потребитель, ведясь на низкие прайсы, по итогу вкладывает в недвижимость больше ресурса — времени и денег, чем планировал. Позже такие люди строят дом с нуля, так как это оказывается выгоднее и проще, чем жить в доме, требующем постоянного ремонта и полной реконструкции здания. Тем более, если человек покупает недострой или дом под снос», – отметил Дасаев.

Он уточнил, что потребуются текущий ремонт, озеленение участка и подведение коммунальных услуг, если они ранее были не предусмотрены прежними владельцами. Такие расходы Дасаев оценил в 5 млн рублей.

Вторая проблема, с которой сталкиваются покупатели, желающие сэкономить, – несоответствие планировки дома потребностям будущих жильцов. По словам Дасаева, расходы на перепланировку могут составить более 200 тыс. рублей.

Эксперт подытожил: общие сумма и время, затраченные на восстановительные работы ветхого дома, могут составлять от нескольких десятков тысяч, если человек неприхотлив и не рассчитывает на какие-то особые условия в этом доме, до более чем 5 млн рублей по текущему курсу и занимать несколько месяцев или даже годы. При этом средняя стоимость строительства дома, площадью 100м2 с нуля в среднем обойдется потребителю более чем в 5 млн рублей.

По данным компании, среднерыночная стоимость строительства дома составляет 8 млн рублей.

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