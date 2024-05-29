ВС РФ прорвали украинскую оборону при штурме Тоненького в ДНР

Командир штурмовиков с позывным Призрак рассказал о успешной операции российских бойцов в составе группировки «Центр» на авдеевском направлении в Донецкой Народной республике (ДНР). Он сообщил РИА Новости, что бойцам удалось прорвать около десяти километров укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы штурмовали Северное и посадки, стоящие на пути в Тоненькое и Первомайское. Там с разных флангов заходили, мы в лобовую шли, слева и справа шли другие. Полукольцом шли», — поделился командир. После успешного преодоления оборонительных линий противника, начался штурм опорных пунктов в населенных пунктах.

Ранее расчет ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожил около десяти военнослужащих ВСУ в дельте реки Днепр. Корректировка огня по позициям противника осуществлялась в режиме реального времени с помощью беспилотных аппаратов.

Накануне сообщалось, что ВСУ применили Patriot для удара по России, не спросив Германию. СМИ написали о гневной реакции ФРГ и США с угрозами прекратить поставки ракет для ПВО, если подобное повторится.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.