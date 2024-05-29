Экономист сообщил об ускорении инфляции в России

С 18 по 25 мая 2024 года так называемый Индекс Мишек вырос на 2% против 1,7% неделей ранее. Об этом «Газете.Ru» рассказал автор индекса — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Вторую неделю подряд инфляция немного ускоряется. За неделю в индексе подорожали три товара из 14 — конфеты «Мишка косолапый» на 20,8%, чай индийский черный на 8,8% и куриные тушки на 2,7%. Подешевели только мармеладные мишки Fruit-Tella на 4,3%», — отметил экономист.

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекс Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса».

В апреле 2024 года Индекс Мишек вырос на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель в марте тоже составлял 11,2%. По данным Росстата, годовая инфляция в апреле составила 7,7%.

Ранее Минэкономразвития оценило инфляцию на начало мая.