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США и Германия выступают против указания конкретных сроков вступления Украины в НАТО — СМИ

Telegraph: США и ФРГ не хотят скорого вступления Украины в НАТО

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Ralph Orlowski/Reuters

Вашингтон и Берлин выступили против обещания Киеву конкретных сроков возможного вступления в Североатлантический альянс. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает британская газета Telegraph.

По имеющимся сведениям, перед подготовкой встречи, посвященной 75-летнему юбилею, в НАТО высказались против того, чтобы предложить Украине жесткие временные сроки. Чиновники США крайне скептически относятся к тому, чтобы Киев в ближайшее время двигался к полноправному членству в Альянсе.

Telegraph отметила, что такая позиция США и Германии вызовет разочарование украинского президента Владимира Зеленского.

До этого в Белом доме вновь отказали Украине в праве бить по России западным оружием.

29 мая сообщалось, что Зеленского попросили не давить в вопросе вступления в НАТО на членов альянса.

По словам источников, высокопоставленные чиновники НАТО провели «управление ожиданиями» после прошлогоднего саммита альянса в Литве, когда стало ясно, что страны-члены, поддерживающие вступление Украины, включая Великобританию, оказали «слишком сильное давление» в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что Великобритания пока не разрешила ВСУ наносить удары по российской территории.

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