Си Цзиньпин якобы был готов поставить оружие РФ, но после одного звонка отказался

Председатель КНР Си Цзиньпин рассматривал возможность поставки вооружений России два года назад, однако после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом отказался от этой идеи. Об этом говорится в авторской колонке газеты The Washington Post.

Источники из администрации Вашингтона, на которые ссылается автор статьи Дэвид Игнейшес, утверждают, что Пекин был готов предоставить вооружения Москве после начала СВО, но предупреждение Байдена о возможных ответных мерах со стороны США изменило планы Китая.

Предполагается, что после «гневной реакции» Си Цзиньпина на слова Байдена он отменил прямые поставки оружия России и поручил бывшему вице-премьеру Госсовета КНР Лю Хэ контролировать скрытую помощь России в военных действиях. Также утверждается, что Китай предложил Украине и ее европейским сторонникам варианты мирного урегулирования конфликта.

До этого ВСУ ударили американским оружием по цели под Краснодаром, пишет APF. По информации издания Bild, украинские войска применили зенитную систему Patriot по меньшей мере один раз против цели на российской территории.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.