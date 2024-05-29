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Дипломат РФ заявил, что США и их союзники проиграют от американских санкций

Посол Антонов: США и их союзники проиграют от американских санкций

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Shutterstock

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США и их союзники окажутся в проигрыше от американских санкций, введенных против России. Об этом сообщает Telegram-канал российского дипломатического представительства.

Антонов, комментируя заявление Белого дома о потенциальном торговом эмбарго в отношении России, отметил, что от рестрикций больше проиграют сами Соединенные Штаты и их сателлиты. При этом дипломат подчеркнул, что в Вашингтоне мало кто думает об экономических интересах европейских стран.

До этого Антонов заявил, что никакие эмбарго или санкции не сломают экономику Российской Федерации.

28 мая известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил о неэффективности введенных против России санкций Запада.

Ранее Путин обвинил США в нарушении рыночных принципов из-за обвинений в адрес автопрома КНР.

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