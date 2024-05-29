Россиянам объяснили, почему нельзя прокалывать пузырь мозоли

Нередко мозоли проходят сами, иногда требуется помощь специалиста. Однако самостоятельно удалять не проходящую мозоль не рекомендуется, предупредила в разговоре с «Газета.Ru» врач-подолог «СМ-Косметология» Евгения Вакулюк.

Она отметила, что мозоли могут возникать на фоне таких заболеваний, как сахарный диабет, варикоз, артрит, деформация стопы. Если же мозоль — это не следствие каких-либо проблем со здоровьем, то обычно достаточно просто устранить источник воздействия на кожу, и она проходит сама.

При этом, как обратила внимание специалист, важно отличить мозоль от бородавки, в том числе подошвенной, так как бородавка возникает из-за вируса папилломы человека. Обычно она появляется, когда у пациента снижается иммунитет, и внешне выглядит как ороговение кожи. Отличить ее от мозоли помогает врач-дерматовенеролог или подолог.

«Появлению мозоли на ступнях способствует множество факторов. Например, обувь с плоской тонкой подошвой усиливает нагрузку на свод стопы; обувь на высоком каблуке — сдавливает пальцы, слишком свободная обувь — натирает за счет постоянного скольжения. Также причиной мозолей могут быть грубые швы, заломы на стельках и попавшие в обувь предметы (мелкие камни или песчинки)», — рассказала дерматолог.

По ее словам, если мозоль не вызывает боль, лечение не требуется, однако важно устранить причину появления мозолей, например, сменить узкую обувь или на время прекратить тренировки (мозоли проходят примерно за 2–3 недели). Может потребоваться подбор анатомической или ортопедической стельки.

«Не стоит самостоятельно использовать жидкие средства для удаления мозолей, в том числе салициловые пластыри и мази, так как они содержат кислоты и щелочи, способные вызывать ожог и изъязвление окружающих тканей. Также не следует прокалывать мягкую мозоль (водный пузырь), поскольку при его травмировании мозоль прорывается и обнажается рана, что может привести к попаданию инфекции и развитию осложнений. Не пытайтесь самостоятельно удалить стержневую мозоль, для этого нужны специальные инструменты и навыки. Если мозоль не проходит сама, необходимо обратиться к подологу», — предупредила Вакулюк.

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